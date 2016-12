Firenze: meta dei turisti del lusso, preferita dai magnati russi e cinesi

Le mete italiane incantevoli, predilette dai magnati di tutto il mondo, sono tantissime: Venezia, Capri, Sardegna, Milano per lo shopping…ma la preferita è Firenze. Un business a tutto tondo quello che interseca la fascia che gli economisti e studiosi di marketing indicano come altospendente.

La società svizzera di servizi finanziari Global Blue indica che sono in particolare i visitatori russi, coreani e giapponesi a scegliere Firenze per un periodo non soltanto di vacanza ma anche di shopping intensivo. Nei mesi di agosto – settembre – ottobre 2016 dalla Russia verso Firenze, sono partiti circa il 9% di visitatori in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

E per ciò che concerne i prodotti, quali sono i settori in cui questi turisti spendono maggiormente? In cima troneggiano moda e fashion con il 74% delle preferenze e uno scontrino medio di circa 683€ . Invece i turisti coreani e giapponesi – in crescita rispettivamente del 29% (i primi) e del 13% (i secondi) rispetto allo scorso anno – hanno interessi più variegati fra cui anche design, vino e nautica.