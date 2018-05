Firenze: la nuova collezione Moncler Genius sbarca al Pitti Uomo 2018

Firenze Moncler lancerà la prima collezione Moncler Genius durante i giorni della prossima edizione di Pitti Uomo, dal 12 al 15 giugno 2018. Il marchiopresentato lo scorso febbraio alla fashion week milanese sarà dunque lanciato a Firenze il 13 giugno. Un evento di musica live, che alla presenza di Hiroshi Fujiwara, celebrerà il lancio della collezione e sarà colonna sonora di Pitti Uomo 94. La collezione Genius, con le prime otto collezioni realizzate in tandem con altri nomi di spicco del fashion world, sarà celebrata da un music event nel secondo giorno della manifestazione. Al momento lalocation è top secret.

Il brand guidato da Remo Ruffini durante Pitti Uomo presenterà, nello specifico, la capsule 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, divisa in due segmenti: a Firenze verrà lanciata la prima parte di collezione, la seconda invece sarà presentata a inizio dicembre. Il debutto commerciale di questa collezione ​è in partnership esclusiva ​con il sito e-commerce MatchesFashion. Dal 14 giugno e per 5 giorni, ​i capi saranno in vendita on line sul sito di Moncler, MatchesFashion e in tutti gli store Moncler.

Dal 19 giugno, poi, la collezione verrà venduta anche presso selezionati rivenditori multibrand worldwide. Oltre alla collezione 7 Moncler Fragment Hiroshi Fujiwara, Genius Project comprende altre sette collezioni, ognuna delle quali contraddistinta dai numeri, che arriveranno nei negozi uno alla volta: la 1 realizzata con Pierpaolo Piccioli, la 2 ossia Moncler 1952 curata da Karl Templer, la 3 Moncler Grenoble, la 4 disegnata da Simone Rocha, la 5 da Craig Green (altro ospite speciale al prossimo Pitti Uomo), la 6 da Noir Kei Ninomiya e la 8 da Francesco Ragazzi di Palm Angels.

Durate l’inaugurazione, lo scorso febbraio, il presidente e CEO del brand aveva dichiarato: “È cambiato il mondo, l’era digitale ci ha dato una forza nuova. Il consumatore vuole avere un rapporto più diretto quindi abbiamo cambiato strategia. Abbiamo ridisegnato tutto, dalla supply-chain alla comunicazione, al marketing, alla logistica, è un nuovo modo di lavorare, un altro modo di lavorare”.