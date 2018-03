Fiori nella Rocca 2018 date e programma: tutto sulla undicesima edizione (FOTO)

Anche quest’anno, i visitatori avranno la possibilità di coniugare la passione per il verde e il giardinaggio alla visita di un luogo storico di primaria importanza: la Rocca di Lonato del Garda è infatti compresa nel complesso museale della Fondazione Ugo Da Como (con i giardini e la straordinaria casa-museo del Podestà), animato per l’occasione da mostre, incontri, corsi tematici e da una serie di attività rivolte specificamente ai bambini. Anche quest’anno infatti sarà allestito l’Hortus Conclusus, un’area protetta dove i più piccoli saranno intrattenuti con giochi, letture, animazioni e laboratori incentrarti sul tema della natura, lasciando ai genitori la libertà di visitare tranquillamente la rassegna vivaistica.

Selezionati dal Garden Club Brescia e dalla Fondazione Ugo Da Como, ideatori dell’evento, saranno presenti i più importanti vivaisti, coltivatori e ricercatori di essenze rare italiani, tra cui i più noti produttori di erbacee perenni, rose, peonie, piante aromatiche, medicinali e orticole particolari, agrumi, ulivi e palmizi, pelargoni a foglia profumata, imperiali e miniatura, iris, lavande, clematis, piante acquatiche, piante grasse, tillandsie, frutti antichi. Varie le new entry, selezionate con cura dagli organizzatori. Accanto a fiori e piante, figureranno arredi e complementi per esterno, elementi decorativi per il giardino, editoria specialistica di settore, oggetti per la vita all’aria aperta, cosmetici naturali, abbigliamento in canapa e fibre naturali per il tempo libero e i momenti del giardinaggio, cappelli di paglia e tessuto decorati con motivi floreali, accessori moda, olii ed essenze profumate, mieli e prodotti dell’alveare, essenze profumate. Per un caffè o una pausa per un pranzo leggero e goloso, la Coffee-House della Rocca resterà aperta tutte le giornate della rassegna.

