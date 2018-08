Fincantieri offerte di lavoro 2018: continuano le ricerche del Gruppo, profili ricercati e requisiti

Fincantieri SpA è un’azienda multinazionale italiana che opera nel settore della cantieristica navale, con sede principale a Trieste. Fondata nel 1959, oggi è quotata alla Borsa di Milano ed è uno dei maggiori costruttori cantieristici al mondo. Il Gruppo, il cui capitale sociale è detenuto, per oltre il 70%, da Cassa depositi e prestiti, attraverso la Fintecna SpA, possiede ben 20 cantieri tra Europa, Americhe e Asia. Fincantieri conta, attualmente, oltre settemila navi costruite ed impiega circa 19mila collaboratori, di cui più di 7.900 nel nostro Paese.

Fincantieri continua la sua ricerca di nuova forza lavoro: assunzioni per il biennio 2018 – 2019. La nota ditta sta portando avanti un piano assunzioni in Liguria tanto da portare alla creazione di 200 nuovi posti di lavoro. Lo ha dichiarato l’Amministratore Delegato della società, Giuseppe Bono, nel corso di una recente intervista rilasciata all’emittente televisiva regionale Telenord. Nel corso di quest’ultima, infatti, l’AD dell’azienda ha approfondito alcuni temi legati alla crescita aziendale, tra cui anche il programma assunzionale da portare a termine entro il 2019. I nuovi assunti andranno ad aggiungersi ai 120 lavoratori già inseriti direttamente dall’azienda lo scorso anno.

Ma quali sono i profili ricercati da Fincantieri per lavorare nel mondo dei cantieri navali? Buona parte dei posti di lavoro, circa 200, da parte dell’azienda sarà rivolta a figure tecniche. Con ogni probabilità non mancheranno anche le assunzioni per operai e addetti di vario genere, e per altri profili. Gli interessati alle future assunzioni Fincantieri e alle offerte di lavoro attive possono visitare la pagina dedicata alle selezioni in corso del Gruppo. Dalla stessa è possibile prendere visione delle posizioni aperte e candidarsi online, inviando il cv tramite l’apposito form.