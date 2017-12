Film Natale 2017: su Amazon Prime Video arriva “All I want for Christmas” di Mariah Carey

Natale 2017 si avvicina e porta con sé anche il momento migliore dell’anno per rilassarsi sul divano insieme alla propria famiglia, magari davanti alla TV o al PC guardando un film a tema natalizio. A offrire un titolo del tutto inedito è Amazon Prime Video che – annunciando l’accordo con NBCUniversal – presenta “All I Want for Christmas is You” di Mariah Carey.

“Sono molto entusiasta che Amazon Prime Video sia piattaforma esclusiva per All I Want for Christmas Is You. Amazon distribuisce già la mia musica ai miei fan in tutto il mondo, e ora sono felice di poter condividere il mio film di Natale con i clienti Amazon” – ha dichiarato Mariah Carey.

Ma cosa aspettarsi dal film di animazione di Mariah Carey? Quando Little Mariah (Breanna Yde) vede un piccolo e tenero cucciolo di nome “Princess” al negozio di animali, capisce subito cosa chiedere per Natale. Ma prima di vedere realizzato il suo desiderio, deve dimostrare di sapersi occupare del cane di suo zio, Jack, una peste trasandata; davvero il peggior cane in città! Giocando per casa, Jack mette a soqquadro le perfette preparazioni natalizie di Mariah e della sua famiglia. Non era esattamente il Natale che Mariah desiderava…era moto di più. Basato sull’iconico brano natalizio e sull’omonimo libro illustrato All I Want for Christmas is You, insieme alla musica e alla narrazione di Mariah sarà uno dei film animati più gettonati per le famiglie negli anni a venire.