Ornella Muti critiche alla figlia Carolina Facchinetti. Diventata mamma per la seconda volta due anni fa, è stata sommersa di critiche per avere pubblicato sui social una foto che lai ritrae dentro un negozio mentre allatta al seno la figlia di due anni. Inopportuna e inadeguata, per tanti, ma lei non ci sta e replica seccamente agli attacchi. A chi la critica sui social perché allatta la figlia di 2 anni durante un momento di shopping, la figlia di Ornella Muti risponde: “Mia figlia prende il latte quando e dove vuole”. Gli attacchi peggiori Carolina li ha ricevuti dalle donne.

Nel post Carolina scrive perché ha pubblicato l’immagine e invita le mamme ad allattare al seno come lei. “Sarò strana io, ma perché devo nascondere la cosa più naturale al mondo? Perché devo vergognarmi di dare il latte a mia figlia in pubblico? Perché devo spiegazioni sul perché mia figlia a due anni prende ancora il seno? Giulia ha due anni e prende il latte quando e dove vuole. Certo non mi spoglio ma la allatto ovunque. Mamme per favore, allattate senza vergogna perché è il regalo più grande che fate ai vostri bimbi!”, si legge sul suo profilo Instagram.

Visibilmente ancora appesantita per gli effetti della gravidanza, Carolina nei mesi scorsi era stata attaccata sui social anche per l’aspetto fisico. “A tutti piacerebbe tornare ad avere 20 anni penso ma tornare indietro nel tempo ancora non si può“, aveva risposto a chi l’aveva rimproverata di non essere in forma. E proprio ieri su Instagram lei è tornata sull’argomento postando la foto del suo ventre lievitato, che ancora manifesta i postumi di due gravidanze. Questo il suo messaggio a tutte le donne: “Ho pensato tanto prima di postare questa foto, perché faccio tanto per nascondere il mio “mom pouch”. Ma… basta., il mio corpo ha dato riparo a due bambini, gli ha dato la vita, li ha sostenuti e li sostiene ancora… basta nascondere la verità. La maternità è la@cosa più bella che mi sia capitata.. ma non è tutto rosa e fiori. Non per tutti si partorisce e la pancia sparisce, al peso forma non è sempre possibile tornarci. Se si allatta (non parlo per chi non allatta perché non lo so) ma se si allatta per tanto tempo il seno scende a livelli mai pensati, non tutte dimagriamo in allattamento. Iniziamo a perdonarci mamme, se mangiamo un po’ più di pasta, se avendo un minuto per noi non andiamo subito in palestra. E soprattutto impariamo ad amare il nostro corpo anche se non più perfetto. Io su questo sono un work in progress ma lo sto iniziando a fare. Nel frattempo mangiando meglio e meno. Ma@oggi dico con orgoglio che voglio bene al mio mom pouch!”.