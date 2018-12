Fiera Vintage di Forlì: al via l’8 marzo la 27esima edizione (tutte le novità)

Dischi di vinile, jeans a vita alta, profumi particolari. Per alcuni vintage è soltanto sinonimo di vecchio, per altri, come me, è un qualità, un valore aggiunto. Gli oggetti vintage sono considerati, non a torto, di culto, talvolta per la qualità con cui sono stati prodotti o perché legati ad una particolare epoca. Gli appassionati del genere non possono assolutamente perdere la Fiera del Vintage di Forlì.

La Fiera di Forlì si terrà l’8, il 9 e il 10 marzo 2019. Giunta alla 27a edizione di VINTAGE! La moda che vive due volte, è davvero un evento atteso, soprattutto da chi ama la sartoria di lusso e le grandi firme. Si tratta di un intero fine settimana per perdersi tra abbigliamento, accessori, bellezza, gusto, stile di vita e musica, tutto rigorosamente “d’annata”. Un’esperienza sensoriale, emotiva e intellettuale che rende i visitatori protagonisti di un revival che trascende i confini temporali, in cui il passato è fonte d’ispirazione. Un’immersione nello stile di vita, nella moda e nel costume di uno “scampolo di storia” con eventi collaterali coinvolgenti, come i preziosi archivi storici in mostra, eventi di musica live, spettacoli, corsi di ballo e laboratori a tema. Davvero un tuffo nel periodo che va dagli anni ’20 agli anni ’80, con la moda, il modernariato, articoli da collezionismo, profumi, capi sartoriali dell’epoca, pezzi di design, con un occhio di riguardo al mercato che si è creato intorno ad essi e al mondo del collezionismo.

Più di 100 espositori, oltre 5000mq di mostra mercato, 15000 visitatori. Collezionismo, auto e moto d’epoca, fashion remake e military clothing e tra le novità di quest’edizione 90 anni di storia del chiodo “bad boy della moda”, un capo nato inizialmente come giubbotto militare è diventato poi un must, reso immortale da divi come Marlon Brando e Michael Jackson e da film e serie quali Grease e Happy Days. La seconda riguarda invece Sposa vintage, una sorta di viaggio nelle varie epoche: dalle piume degli anni venti al rock’n roll degli anni ’50. Insomma una vasta gamma di abiti d’epoca e accessori che lasceranno a bocca aperta i visitatori.

QUANDO:

dal 8 al 10 Marzo 2018

DOVE:

alla Fiera di Forlì

ORARI:

– venerdì 14:00 – 20:00

– sabato 10:00 – 20:00

– domenica 10:00 – 20:00

COSTO INGRESSO:

venerdì, sabato e domenica:

– biglietto intero 8,00 €

– ridotto 6,00 € scaricabile dal sito e per over 65 anni, militari, disabili, invalidi

– gratis bambini fino a 12 anni