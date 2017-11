Fiera nazionale del panettone e del pandoro 2017: a Roma e Firenze al via la nuova edizione

Dopo il successo dello scorso anno – con oltre 25mila visitatori – la Fiera nazionale del panettone e del pandoro sta per tornare. L’appuntamento, che come tradizione si svolgerà a Roma e Firenze, ha come scopo quello di promuovere “il vero Made in Italy nel settore dei lievitati, con una doppia Edizione”.

Appuntamento quindi con la Fiera nazionale del panettone e del pandoro a Roma il 18 e 19 novembre, al Tempio di Adriano: il 2 e 3 dicembre, invece, la golosa kermesse si sposta a Firenze presso Palazzo Pucci. Nelle due location d’eccellenza saranno presenti aziende di produzione artigianale provenienti da tutta Italia che rappresenteranno l’eccellenza dell’arte pasticcera, fiore all’occhiello del vero Made in Italy.

La Fiera nazionale del panettone e del pandoro darà quindi al pubblico la possibilità di degustare alcune delle migliori produzioni artigianali dei tradizionali lievitati. Ma non solo: in quest’edizione verrà dedicata una particolare attenzione alla qualità delle materie prime ed ai metodi di produzione artigianale per incentivare l’informazione sulla storia dei prodotti proposti. Come tradizione, durante le due tappe verrà decretato “L’Ambasciatore del Panettone 2017” attraverso un contest dove i visitatori gusteranno e voteranno i panettoni preferiti, preparati appositamente dai produttori presenti alla kermesse.