Fiera del tartufo Alba 2017, la kermesse si sposta da Eataly Smeraldo: tutte le novità

La Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba – giunta alla sua 87esima edizione – si sposta per quattro giorni da Eataly Smeraldo a Milano per consentire anche ai milanesi più golosi di condividere questa bellissima esperienza. Considerata la penuria di tartufi dovuta alle condizioni climatiche di quest’anno, la collaborazione con la Fiera di Alba consentirà al negozio di avere prodotti di prima scelta, certificati e provenienti dal territorio piemontese.

Per la prima volta nella sua storia, l’87esima Fiera Internazionale del tartufo d’Alba si trasferisce per quattro giorni a Milano, da Eataly Smeraldo, per raccontarci una delle eccellenze italiane. L’appuntamento è quindi giovedì 9, venerdì 10, mercoledì 15 e giovedì 16 novembre 2017 sul Palco dello Smeraldo, dove si potranno acquistare il tartufo bianco d’Alba e tantissimi prodotti a base di questo prezioso fungo.

Durante la quattro giorni in cui la Fiera Internazionale del tartufo bianco d’Alba non mancheranno tantissimi momenti di approfondimento, in cui i giudici della kermesse spiegheranno segreti e curiosità sul fungo più amato al mondo. Ma non solo: l’executive chef, Diego Puddu, preparerà dei piatti in cui il tartufo sarà il protagonista, dalle ricette più creative al classico uovo al tegamino con grattata di tartufo bianco. Ma non è tutto: per tutto il corso del mese di novembre, sarà possibile assaporare tante proposte nei menù dei ristoranti di Eataly Smeraldo.