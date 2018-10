Fiera del tartufo 2018 a Pergola: visitatori da tutto il mondo

L’edizione 2018 della Fiera del tartufo di Pergola, splendido centro delle Marche incluso quest’anno tra i borghi più belli d’Italia, guarda all’estero e per la sua seconda domenica ospiterà tour operator provenienti da tutto il mondo. Al centro dell’attenzione il prezioso tartufo bianco pregiato, prelibatezza apprezzata da sempre al di fuori dei confini nazionali e che ha reso famosa anche la vicina Acqualagna.

Anche domenica 14 ottobre 2018 alla Fiera del tartufo di Pergola si potrà usufruire del pacchetto “Cucina & Cultura”: la promozione permette di visitare il museo e degustare specialità al tartufo a un prezzo speciale. «Per noi è una vetrina straordinaria – ha detto il sindaco di Pergola Francesco Baldelli – Avremo il grande piacere di ospitare 15 top tour operator che in questi giorni partecipano al TTG Travel experience di Rimini, una delle più importanti fiere italiane del settore turistico alla quale siamo presenti per promuovere la città. Grazie alla prestigiosa collaborazione instaurata con l’Enit, l’agenzia nazione del turismo, dove abbiamo anche presentato questa edizione della Fiera, e il rapporto che ci lega a Confcommercio, la nostra città avrà una preziosissima opportunità di farsi conoscere in tutto il mondo. Saranno presenti inoltre turisti e tour operator canadesi e tanti tedeschi che allestiranno anche uno stand di prodotti tipici della Foresta Nera. A tutti loro proporremo un tour della nostra città all’insegna dell’oro di Pergola: tartufo e Bronzi dorati. Cucina e cultura, con degustazioni e cena a base del diamante della terra e visita al museo e al centro storico e alle sue tante chiese».

Pergola, splendido borgo appoggiato sui colli che separano Marche ed Umbria, si fa dunque bella per il suo prodotto simbolo, il tartufo bianco pregiato. E all’edizione 2018 non mancano le novità. Tra queste merita una menzione il “Pergola Truffle Burger”, un panino speciale creato appositamente per 23esima edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato. La Fiera, aperta tra le 10 e le 21, offre la possibilità di acquistare e degustare oltre al prelibato tartufo bianco anche tutti gli altri prodotti del territorio pergolese e urbinate. La ventitreesima edizione della Fiera chiuderà poi i battenti domenica prossima 21 ottobre 2018.

