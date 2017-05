Fibra ottica: le migliori offerte fino a 100 Mega di maggio 2017

Ti ha sempre incuriosito l’idea di sottoscrivere un’offerta internet fibra ottica ma non hai mai preso in seria considerazione l’idea di sottoscrivere un’offerta fibra per paura di spendere troppo in bolletta?

Allora sarai felice di sapere che negli ultimi tempi i costi legati all’attivazione e alla gestione di questa tecnologia hanno subito dei consistenti ribassi andando a fare concorrenza alle più classiche connessioni ADSL. Oggi sottoscrivere una tariffa con cavi in fibra ottica ha i suoi indubbi vantaggi in termini di qualità di navigazione.

Basta pensare al fatto che con una connessione fino a 100 Mega in download (e in alcune città anche fino a 300 Mega) è possibile navigare in internet, guardare film in streaming in HD, praticare gaming online e utilizzare servizi VoIP via web senza incorrere in quei fastidiosi rallentamenti che si riscontrano non di rado con una tradizionale rete ADSL.

Se hai una famiglia numerosa che utilizza spesso internet anche in contemporanea, sottoscrivendo un’offerta internet fino a 100 Mega eviterai inoltre i problemi di congestione causati dal sovraccarico di utenze che potrebbe invece verificarsi con una rete ADSL da 7 o 20 Mega.

Trovare l’abbonamento adatto a te è semplicissimo

Se ti sei deciso a sottoscrivere una tariffa fibra ottica, ti potrebbe essere utile sapere che attraverso i portali di comparazione presenti sul web, puoi confrontare in pochi click le offerte internet più convenienti disponibili sul mercato in modo da selezionare quella più vantaggiosa e che meglio si adatta alle tue esigenze di consumo.

Effettuare una comparazione online è piuttosto semplice. Una volta effettuato l’accesso sul portale di confronto, e dopo aver inserito alcuni dati come nome, cognome, città di residenza, numero di telefono e indirizzo e-mail (necessari al fine di poter essere facilmente ricontattato dalla piattaforma qualora desiderassi maggiori informazioni sulle tariffe), ti verrà richiesto di inserire le tue preferenze. Dovrai ad esempio selezionare il servizio di utenza (internet o internet + voce), la velocità di navigazione (ad esempio 100 Mega) e se desideri o meno una tariffa con modem incluso.

Pochi click sono quindi sufficienti per permettere al metamotore del sito di comparazione di individuare tutte le proposte che soddisfano i criteri da te forniti per poi radunarle in una lista offerte con relativi costi e caratteristiche. Il tutto gratuitamente e comodamente dal proprio pc, tablet o cellulare.

Le migliori offerte fibra ottica di maggio: Fastweb, TIM e Tiscali

Attraverso il servizio di comparazione online, siamo riusciti ad individuare per te le migliori offerte fibra ottica a 100 Mega di questo mese.

Al primo posto in ordine di convenienza troviamo TIM Smart Fibra Plus, la tariffa di TIM in promozione a 19,90 euro/4 settimane per 12 rinnovi (poi 39,90 euro) per tutti i clienti che optano per la sottoscrizione online. Questi sono i servizi inclusi nell’offerta fibra di Telecom:

internet fino a 100 Mega in download e fino a 20 Mega in upload (per i residenti a Milano la velocità può arrivare fino a 300 Mega in download);

in download e fino a 20 Mega in upload (per i residenti a Milano la velocità può arrivare fino a 300 Mega in download); chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali con scatto alla risposta di 19 centesimi;

con scatto alla risposta di 19 centesimi; TIMvision, la Tv On Demand di TIM.

Sottoscrivendo questa offerta potrai inoltre richiedere lo Smart Modem Wi-Fi in vendita abbinata al costo di 3,90 euro ogni 4 settimane per 48 mesi.

Al secondo posto troviamo poi l’offerta Fibra Full di Tiscali che al costo di 19,95 euro/mese per il primo anno (anziché 34,95 euro) permette di:

navigare fino a 100 Mega ;

; effettuare chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta;

verso i numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta; 60 minuti/mese verso i numeri fissi internazionali (la lista completa è consultabile sul sito di Tiscali). Consumati i minuti a disposizione, le chiamate avranno un costo di 5 cent/min con scatto alla risposta di 20 cent.

Questa offerta non prevede costi di attivazione e include 12 mesi di Infinity di Mediaset Premium con tutto il meglio delle serie TV, film e molto altro.

Tra gli abbonamenti fibra più vantaggiosi, troviamo infine Superjet di Fastweb al costo di 25 euro/4 settimane per il primo anno (poi 39 euro). Con questa offerta potrai:

navigare fino a 200 Mega in download e 20 Mega in upload (opzione UltraFibra inclusa per un anno) oppure fino 30 Mega in download e 10 Mega in upload(opzione Fibra Standard);

e 20 Mega in upload (opzione UltraFibra inclusa per un anno) oppure fino 30 Mega in download e 10 Mega in upload(opzione Fibra Standard); chiamare numeri fissi nazionali senza limiti e senza scatto alla risposta;

senza limiti e senza scatto alla risposta; 5000 min/mese verso numeri mobili nazionali;

verso numeri mobili nazionali; ricevere il Modem FASTGate in comodato d’uso gratuito.

Qualora desiderassi sottoscrivere l’opzione UltraFibra, dovrai inoltre farti carico di un costo supplementare sul canone pari a 5 euro/4 settimane. In conclusione, se hai intenzione di sottoscrivere una tariffa internet fibra ottica, il nostro consiglio è quello di prendere in considerazione una delle offerte sopra citate sottoscrivibili con TIM, Tiscali o Fastweb.