Fiat Fullback Cross prezzo e news: il pick-up di design perfetto per il business e la città

Non solo Maserati Levante o Alfa Romeo Stelvio, in casa FCA arriva un’altra “chicca”. Stiamo parlando di Fiat Fullback Cross, il pick-up pensato per i professionisti che strizza però l’occhio al design e allo stile, garantendo prestazioni perfette per il lavoro ma altrettanto ideali per le gite fuori porta.

Si chiama Fiat Fullback Cross, built to escape, il nuovo pick-up dallo spiccato carattere lifestyle, estremamente versatile e capace di soddisfare bisogni di mobilità e libertà, distinguersi nel quotidiano e vivere al massimo ogni momento della giornata. Il nuovo pick-up firmato Fiat, grazie al suo stile distintivo, è la versione top della gamma capace di rispondere alle attuali tendenze del mercato.

Fiat Fullback Cross è stato lanciato ad un prezzo a partire da 27.700 euro, con allestimento già completo di tutto, tra i quali anche il Pack Techno che comprende Radio Navigatore, Bloccaggio del differenziale posteriore e Fari Bi-Xeno. Fiat Fullback Cross sarà disponibile negli show room italiani già dall’11 e 12 novembre grazie ad un fine settimana di porte aperte dedicato a questa importante novità.

Photo Credit: Courtesy of Fiat Professional Press Room