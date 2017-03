Fiat 500 Abarth Pogea Racing: edizione limitata da 404 cavalli

Il tuner tedesco Pogea Racing ha rivoluzionato la Fiat 500 Abarth rendendola una piccola sportiva da 404 cavalli: ecco allora nascere Fiat 500 Abarth Pogea Racing, edizione limitata della 500 più potente di sempre. Ecco allora le sue caratteristiche nel dettaglio…

E’ una piccola sportiva quella nata dall’incontro di Fiat 500 Abarth e Pogea Racing: il tuner tedesco, infatti, ha lavorato su moltissimi componenti della motorizzazione per posizionare sotto al cofano per 404 cavalli di potenza. Il risultato, come immaginabile, è una vettura compatta ma dalle prestazioni record: la Fiat 500 Abarth Pogea Racing è infatti la 500 più potente di sempre. In particolare, il tuner tedesco ha lavorato su pistoni, turbocompressore, valvole di scarico, albero motore, albero a camme, radiatore dell’olio ma anche modificato la frizione ed alcuni elementi del cambio: tra le novità anche i freni con dischi forati da 322 mm, posizionati dietro i cerchi in lega da 18 pollici.

Fiat 500 Abarth Pogea Racing riesce quindi a raggiungere i 100 chilometri orari in 4,7 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 288 chilometri orari. Rivisto anche parte del design della carrozzeria: Pogea Racing ha aggiunto infatti pannelli in fibra di carbonio che rendono la vettura italiana una vera e propria piccola sportiva. Il prezzo proposto da Pogea Racing è di 58.950 euro: la Fiat 500 Abarth Pogea Racing è prodotta però solamente in 5 esemplari esclusivi.