Fiat 124 Spider America, limited edition 2017: prezzo e caratteristiche della vettura in 124 esemplari

A 50 anni dal debutto sul mercato torna Fiat 124 Spider America con un’edizione limitata in 124 esemplari: acquistabile sino al 28 febbraio 2014, questa nuova limited edition rappresenta un omaggio al successo avuto da questa vettura negli anni Ottanta sul mercato americano.

Presentata nel novembre 1966 al Salone dell’Automobile di Torino, torna sul mercato – in una limited edition – Fiat 124 Spider America: prodotta in 124 esemplari, ciascuno dei quali con una targhetta numerata e certificato di autenticità, si propone al pubblico in una nuova veste che rende omaggio al grande successo avuto negli anni. Dal carattere vintage grazie ai cerchi in lega da 17 pollici – che richiamano gli storici cerchi Cromodora – e portapacchi posteriore cromato, Fiat 124 Spider America limited edition 2017 è anche caratterizzata da dotazioni e caratteristiche estetiche esclusive.

La nuova Fiat 124 Spider America, edizione limitata 2017 in 124 esemplari, è dotata di propulsore turbo a quattro cilindri da 1,4 litri con tecnologia MultiAir che eroga 140 CV di potenza e 240 Nm di coppia, raggiungendo così i 215 chilometri orari di velocità massima. Dagli esterni color bronzo magnetica, Fiat 124 Spider America limited edition 2017 è stata creata sulla base della versione “Lusso”, quella con dotazione da top di gamma: al suo interno, quindi, sedili in pelle color tabacco, volante e pomello cambio in pelle, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori e cruise control. Non mancherà anche un’esclusiva dotazione multimediale. Fiat 124 Spider America è acquistabile a 34.900 euro, completa di volante in pelle, cerchi in lega e Cruise Control.