Festival letteratura Mantova 2017: programma e info della nuova edizione

E’ tutto pronto per la nuova edizione – la 21esima – del Festivaletteratura di Mantova che si terrà, come di consueto, nei principali luoghi della cultura della città lombarda. L’appuntamento è dal 6 al 10 settembre 2017 con grandi nomi della letteratura nazionale ed internazionale.

Dopo la grande festa della 20esima edizione, quest’anno il Festivaletteratura riprende il suo cammino con rinnovata attenzione ai bisogni di confronto e di condivisione culturale del nostro tempo. Anche questa ventunesima edizione della kermesse proporrà quindi – insieme alla continua proposta di scrittori di valore spesso ancora poco noti al grande pubblico – un ricco programma di progetti partecipati di lettura, ricerca e rielaborazione dei saperi, spazi per la promozione del talento, momenti di formazione confidenziale, che rappresentano un unicum nell’offerta dei festival letterari italiani.

A Festivaletteratura 2017 saranno tanti anche i nomi noti: tra questi segnaliamo la presenza di Chimamanda Ngozi Adichie – scrittrice nigeriana divenuta punto di riferimento per la lotta contro il razzismo e per i diritti delle donne – ma anche di Arturo Pérez-Reverte, Richard Mason ed Elizabeth Strout. Temi portanti della 21esima edizione saranno quelli legati alla contemporaneità quali emigrazione, emergenza climatica, condizione femminile, nuove forme di energia, tecnologia, ecc… Tra i tanti eventi collaterali, segnaliamo il Festivaletteratura Music Hall ovvero un ricco programma di eventi che animerà le notti mantovane del festival. Per info e programma completo, www.festivaletteratura.it.

Credit: © Festivaletteratura