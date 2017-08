Festival Filosofia Modena 2017: date, programma e info della nuova edizione

Torna puntuale anche quest’anno il Festival Filosofia che, come tradizione, animerà per tre giorni le città di Modena, Sassuolo e Carpi. In particolare, il pubblico avrà modo di prendere parte a quasi 200 appuntamenti tra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli e cene filosofiche.

Si terrà da venerdì 15 a domenica 17 settembre la nuova edizione del Festival Filosofia, una tre giorni che vedrà arrivare a Modena, Carpi e Sassuolo alcuni dei più importanti nomi del panorama filosofico italiano ed internazionale: tra questi anche Bodei, Bianchi, Cacciari, Cucinelli, Galimberti, Marzano, Massini, Recalcati, Severino, Vegetti Finzi, Augé, Clifford, Lipovetsky e Nancy. Fil rouge del Festival Filosofia sarà quest’anno il tema delle arti che verrà affrontato durante quasi 200 eventi – tutti gratuiti – tra lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini e cene filosofiche.

In particolare, piazze e cortili ospiteranno oltre 50 lezioni magistrali in cui maestri del pensiero filosofico si confronteranno con il pubblico sulle varie declinazioni delle arti: la kermesse esplorerà quindi la radice comune delle arti e delle tecniche, che si manifesta negli oggetti “fatti ad arte”, con la maestria che accomuna artisti e artigiani in tutti i campi del produrre, anche quelli ad alta tecnologia. Per maggiori info e programma completo, www.festivalfilosofia.it.