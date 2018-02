Festival di Sanremo 2018 outfit, i gioielli di Michelle Hunziker per la quarta serata (FOTO)

Anche per la quarta serata del Festival di Sanremo Michelle Hunziker sceglie gioielli in oro giallo, in platino e diamanti Tiffany & Co.

Con il primo abito Michelle Hunziker ha indossato due grintose collane in oro giallo della collezione Tiffany City HardWear, ispirata alla forza e all’energia di New York City e al suo stile metropolitano.

Al secondo outfit ha abbinato due preziosi collier in platino e diamanti taglio marquise della collezione Tiffany Victoria e orecchini in platino e diamanti Tiffany Soleste.

Con il quarto abito, Michelle Hunziker ha scelto il collier Tiffany Victoria in platino con diamanti, due bracciali Tiffany Metro in oro bianco e diamanti, l’anello Tiffany Enchant in platino con zaffiro rosa e diamanti e gli orecchini in platino e diamanti Tiffany Soleste..