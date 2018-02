Festival di Sanremo 2018: l’alta moda sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo 2018 è giunto al termine. Come tradizione, sul palco dell’Ariston sono saliti i grandi interpreti della musica italiana, le nuove proposte canore del panorama nazionale ma anche l’alta moda. Questa 68esima edizione della kermesse, infatti, ha visto sfilare anche veri e propri capolavori dell’alta moda e del Made in Italy: non solo Michelle Hunziker o Laura Pausini, anche i protagonisti maschili hanno sfoggiati abiti esclusivi.

Quest’oggi, dopo la proclamazione dei vincitori, vi proponiamo quindi una gallery contenente tutti i migliori look apparsi sul palco dell’Ariston durante la serata conclusiva del Festival di Sanremo 2018…