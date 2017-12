Festival di Sanremo 2018, i big in gara: ecco i primi 10 nomi

Sembra essere (quasi) tutto pronto per il Festival di Sanremo 2018, tradizionale appuntamento con la kermesse canora più attesa dell’anno. Come già annunciato, grande novità dell’anno sarà la presenza di Claudio Baglioni sia in veste di Direttore Artistico sia in quella di conduttore. Ancora misteriosi i nomi delle showgirl o dei “valletti” che accompagneranno il cantante in questa nuova avventura.

Nelle ultime ore, però, sono state rivelate importanti novità sul Festival di Sanremo 2018, a partire da alcuni dei big in gara. A salire sul palco del Teatro Ariston di Sanremo saranno sicuramente Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Nina Zilli, The Kolors, Diodato e Roy Paci, Mario Biondi, Luca Barbarossa, Lo Stato Sociale, Annalisa, Giovanni Caccamo ed infine Enzo Avitabile con Peppe Servillo. A breve, quindi, è probabile che verranno resi noti anche i restanti dieci nomi.

Oltre alla novità della presenza di Claudio Baglioni, ricordiamo che i big che saliranno sul palco dell’Ariston sono scelti – oltre che dal direttore – anche dalla Commissione Musicale formata da Claudio Fasulo, Massimo Giuliano, Duccio Forzano, Massimo Martelli e Geoff Westley. Per conoscere il Festival di Sanremo 2018 di Baglioni bisognerà comunque attendere le serate di festival, dal 6 al 10 febbraio.