Festival di Sanremo 2018: Hunziker e Favino presenteranno insieme a Baglioni

A poco meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2018, Claudio Baglioni ha presentato nel corso di una conferenza stampa il suo festival della canzone italiana. La novità più attesa è sicuramente quella relativa ai presentatori: insieme al Direttore Artistico, infatti, saliranno sul palco anche Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino.

Si terrà dal 6 al 10 febbraio la nuova edizione del Festival di Sanremo che vede quest’anno Claudio Baglioni in veste di presentatore e Direttore Artistico. Scopo del celebre cantante italiano, insieme agli organizzatori, è di aumentare esponenzialmente lo share di pubblico ma anche di riportare il festival a quello che era un tempo. Ma non solo: sembra infatti che Claudio Baglioni stia lavorando per portare sul palco dell’Ariston moltissimi ospiti stranieri.

“Stiamo diramando gli inviti agli ospiti internazionali, ma con una regola d’ingaggio chiara: devono venire a cantare qualcosa che abbia una matrice italiana” – ha spiegato Claudio Baglioni, durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo. “Vogliamo riportare Sanremo a quello che era negli anni in cui ho cominciato a sentirlo da giovane. Sarà un grande racconto, un grande affresco musicale” – ha aggiunto. Scherzando, il Direttore Artistico ha anche risposto in tema di par-condicio dicendo “Se avremo il sospetto che qualcuno degli ospiti si allarghi verso una ‘dispar condicio’, metteremo una scossa elettrica nel microfono, in grado di annientarli al momento”.