Festival di Sanremo 2018 date, ospiti e info: tutto sulla 68esima edizione

E’ tutto pronto per il Festival di Sanremo 2018, 68esima edizione dello spettacolo canoro più atteso dell’anno. L’appuntamento, come tradizione, è al Teatro Ariston dal 6 al 10 febbraio 2018. A presentare la kermesse sarà, per la prima volta in assoluto, il cantante Claudio Baglioni affiancato da Pierfrancesco Favino e da Michelle Hunziker, già conduttrice dell’edizione del Festival di Sanremo 2007.

Sarà un Festival di Sanremo completamente inedito quello che andrà in scena, per ben cinque serate, a partire da domani 6 febbraio 2018. A salire sul palco saranno 20 artisti noti e 8 talenti inediti, che si contenderanno l’ambito premio rispettivamente nelle categorie “Campioni” e “Nuove proposte”. Inedita anche la scenografia del palcoscenico e di tutto il Teatro Ariston che rappresenterà un incontro tra luce, immagine e architettura. “La Scenografia, pensata come un auditorium, è concepita prospetticamente per espandersi nel Teatro Ariston. Maglie larghe in acciaio – quasi vie – costruiscono un legame con l’esterno attraverso percorsi di luce. Il bianco trionfa: purezza dell’arte. La musica al suo interno, proprio grazie a queste maglie di legami, esce all’esterno traendo ispirazione e motivo di esistere. Gli elementi architettonici donano volumi di scena a rappresentare un agglomerato urbano, una città del futuro. Attraverso due spirali video che si innalzano e si elevano in torsione elicoidale per aiutare la musica ad innalzarsi verso nuovi orizzonti. Gli archi acustici trovano verticalità per aiutare i suoni a diventare universali” – ha spiegato in un comunicato la scenografa della 68esima edizione del Festival di Sanremo, Emanuela Trixie Zitkowsky.

Cresce anche l’attesa per gli ospiti del Festival di Sanremo 2018, tra i quali spiccano grandi nomi della musica e dello spettacolo: tra questi ricordiamo la presenza di Laura Pausini ma anche Fiorello, Giorgia, Biagio Antonacci, Piero Pelù, Il Volo e tanti altri. Di seguito, l’elenco completo dei cantanti celebri in gara e delle canzoni che porteranno al Festival:

Annalisa, “Il mondo prima di te” (Alessandro Raina/Davide Simonetta/Annalisa Scarrone)

Enzo Avitabile e Peppe Servillo, “Il coraggio di ogni giorno”(Pacifico/Enzo Avitabile/Peppe Servillo)

Luca Barbarossa, “Passame er sale” (Luca Barbarossa)

Mario Biondi, “Rivederti” (Mario Biondi/Giuseppe Furnari/Mario Fisicaro)

Giovanni Caccamo, “Eterno” (Cheope/Giovanni Caccamo)

Red Canzian, “Ognuno ha il suo racconto” (Red Canzian/Miki Porru)

Decibel, “Lettera dal Duca” (Silvio Capeccia/Enrico Ruggeri/Fulvio Muzio)

Diodato e Roy Paci, “Adesso” (Antonio Diodato)

Elio e le storie tese, “Arrivedorci” (Sergio Conforti/Elio/Davide Civaschi/Nicola Fasani)

Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, “Il segreto del tempo” (Pacifico/Roby Facchinetti)

Max Gazzé, “La leggenda di Cristalda e Pizzomunno” (Francesco Gazzé/Max Gazzé/Francesco De Benedittis)

The Kolors, “Frida” (Davide Petrella/Dario Faini/Alessandro Raina/Stash Fiordispino)

Ermal Meta e Fabrizio Moro, “Non mi avete fatto niente” (Ermal Meta-Fabrizio Moro/Andrea Febo)

Noemi, “Non smettere mai di cercarmi” (Diego Calvetti/Massimiliano Pelan/Noemi/Fabio De Martino/ Veronica Scopeliti)

Ron, “Almeno pensami” (Lucio Dalla)

Renzo Rubino, “Custodire” (Renzo Rubino)

Lo Stato Sociale, “Una vita in vacanza” (Lodovico Guenzi, Alberto Cazzola, Francesco Draicchio, Matteo Romagnoli, Alberto Guidetti, Enrico Roberto)

Ornella Vanoni, Bungaro e Pacifico, “Imparare ad amarsi”(Bungaro/Pacifico/Cesare Chiodo/Antonio Fresa)

Le Vibrazioni, “Così sbagliato” (Francesco Sarcina, Andrea Bonomo, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta)

Nina Zilli, “Senza appartenere” (Giordana Angi/Antonio Iammarino/Nina Zilli)

In copertina: la scenografia del 68esimo Festival di Sanremo, Courtesy of Ufficio Stampa RAI