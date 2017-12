Festival di Sanremo 2018 big: la lista completa dei 20 cantanti in gara

Svelati i 20 cantanti del Festival di Sanremo 2018. Nella serata di ieri appuntamento speciale su Rai1. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla 68/a edizione in programma a febbraio prossimo.

I primi 5 nomi svelati per Sanremo 2018 big: si tratta di Roby Facchinetti e Riccardo Fogli «(Il segreto del tempo»), Nina Zilli («Senza appartenere»), The Kolors («Frida»), Diodato e Roy Paci («Adesso»), Mario Biondi («Rivederti»). Successivamente viene annunciata la seconda cinquina: Luca Barbarossa («Passame er sale»), Lo Stato Sociale («Una vita in vacanza»), Annalisa («Il mondo prima di te»), Giovanni Caccamo («Eterno»), Enzo Avitabile e Peppe Servillo («Il coraggio di ogni giorno»).

L’undicesimo Big in gara al prossimo Festival di Sanremo 2018 sarà Ornella Vanoni con Bungaro e Pacifico («Imparare ad amarsi»). E poi: Renzo Rubino («Custodire») e Noemi («Non smettere mai di cercarmi»). Spazio anche a Ermal Metal in coppia con Fabrizio Moro («Non mi avete fatto niente»), Le Vibrazioni («Così sbagliato») e Ron («Almeno pensami»). Chiudono il cerchio Max Gazzè («La leggenda di Cristalda e Pizzomunno») e i Decibel («Lettera dal Duca»). Bomba finale con l’annuncio di Elio e Le Storie Tese (Arrivederci) e Red Canzian (“Ognuno ha il suo racconto”)