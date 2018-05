Festival di Cannes 2018 look: gli occhiali da sole Polaroid (FOTO)

La collezione Heritage non vuole esprimere un tuffo nel passato, ma un omaggio all’incredibile capacità di innovare che ha caratterizzato Polaroid fin dalle origini. Il suo fondatore, Edwin Land, infatti,fu un visionario che cambiò il modo di vedere il mondo, grazie all’invenzione del filtro polarizzante. Questa innovazione rivoluzionaria, ancora oggi, è centro di tutta la tecnologia della polarizzazione, dalle lenti fotografiche agli schermi.

Era il 1939 quando la Chrysler Corporation, all’esposizione internazionale World Trade Fair di New York, proiettò il primo film commerciale in 3D. Sia la ripresa, sia la proiezione furono possibili grazie all’utilizzo del sistema a luce polarizzata. E fu Polaroid a produrre le prime mascherine che permettevano di vedere il nuovo genere cinematografico. Proprio a questo avvenimento, si ispira la prima capsule collection del progetto Heritage. Il clip-on torna, sofisticato e inedito, nel nuovo modello in acetato PDL 6045/S, che si caratterizza per la forma rettangolare e tre colorazioni: bianco, nero e rosso. Nella parte frontale la scritta “Press” indica il punto dove bisognava premere per applicare la mascherina ed è ancora visibile il dettaglio in metallo che serviva a sostenerla.

Cinque modelli iconici, che celebrano la capacità di innovare del loro inventore: Edwin Land, l’uomo con lo sguardo sempre rivolto al futuro e la visione che ancora oggi, sfida il tempo e ispira milioni di persone. Come i creativi che nel Design Studio di Milano ripercorrono la storia di Polaroid, per condensare 80 anni di stile in nuove capsule collection che reinterpretano i modelli di un’epoca, creando occhiali dal sapore artigianale già veri e propri pezzi da collezione. Tutte le lenti della collezione Heritage sono UltraSight™, per offrire una visione perfetta: eliminano

il riflesso, aumentano il contrasto, riducono l’affaticamento della vista e proteggono al 100% dai raggi UV.