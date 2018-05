Festival di Cannes 2018: date, programma, film in concorso, tutto sulla 71/a edizione

Il Festival di Cannes 2018 inizia oggi ed è un’edizione molto particolare poiché la numero 71 è considerata la prima del post-Weinstein, coinvolto nello scandalo sessuale. Ma cosa sappiamo sul programma e le date della 71/a edizione della kermesse cinematografica? Quali sono le curiosità sul Festival di Cannes 2018? Di seguito una guida completa con il programma, i film in concorso e i titoli italiani da non perdere. Ah, alcune annotazioni: nessuna anteprima stampa, niente Netflix né selfie sul red carpet.

Il Festival di Cannes 2018 si svolgerà dall’8 al 19 Maggio, regalandoci nuovamente 10 giorni di indimenticabile cinema. Oggi, 8 Maggio, si terrà la Cerimonia di apertura del Festival di Cannes 2018 che riunirà i protagonisti della prima giornata e altri ospiti invitati a festeggiare, forse anche il vincitore della Palma d’oro alla carriera. Come da tradizione il 19 Maggio, sabato, ci sarà invece la Cerimonia di chiusura con consegna dei premi e della Palma d’oro.

OFFICIAL RELEASE : We are deeply saddened by the news that the cinephile, historian and director Pierre Rissient died last weekend, aged 81. That is why we would like to pay tribute to him, on this opening day of the 71st Festival de Cannes.

More info : https://t.co/S3TOmThu6b pic.twitter.com/OdiJzNf9Pw

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 8 maggio 2018