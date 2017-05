Festival di Cannes 2017: biglietti, film, date e tutto quello che c’è da sapere

Manca pochissimo alla 70esima edizione del Festival di Cannes 2017, uno dei festival cinematografici più celebri del mondo e per questo meta di moltissimi volti noti tra attori, registi e personaggi dello spettacolo. Biglietti, film in programma ma anche date ed ospiti: ecco tutto quello che c’è da sapere su questa nuova ed attesissima edizione che segna un importante anniversario ma anche l’arrivo della realtà virtuale.

Si terrà dal 17 al 28 maggio 2017 il Festival di Cannes 2017, 70esima edizione del festival cinematografico più atteso della primavera. Come si può notare dall’immagine del poster in copertina dell’articolo, la manifestazione rende quest’anno omaggio a Claudia Cardinale: saranno però “in rosa” anche l’apertura e la chiusura della manifestazione dal momento che l’importante ruolo è stato affidato alla bellissima Monica Bellucci. Come tradizione, anche quest’anno il Festival di Cannes vedrà una Selezione Ufficiale composta da due sezioni principali: il Concorso e Un Certain Regard. Ai film di queste categorie andranno ad aggiungersi le proiezioni speciali, quelli fuori concorso ma anche una selezione di film scolastici o quella dedicata ai Virtual Reality Film. Quest’anno, infatti, viene introdotta la realtà virtuale grazie al film “Carne y Arena” del regista Alejandro González Iñárritu.

Il Festival di Cannes 2017 sarà invece aperto dalla pellicola “Les Fantômes d’Ismaël” di Arnaud Desplechin, film che vede come attrici protagoniste Charlotte Gainsbourg e Marion Cotillard. Tra gli eventi della 70esima edizione del Festival di Cannes segnaliamo anche la proiezione dei primi due episodi di Twin Peaks 3 di David Lynch. A presiedere la giuria che decreterà il film vincitore della celebre Palma d’Oro sarà il regista Pedro Almodovar. Come tradizione, è tanta l’attesa per gli ospiti e gli attori che sfileranno sulla Croisette: tra questi ricordiamo Nicole Kidman, Colin Farrell, Ellen Fanning e Kristen Dunst, Joaquin Phoenix, Dustin Hoffman o Robert Pattinson. I biglietti sono acquistabili direttamente online sul sito ufficiale del Palais de Festivals.