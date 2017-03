Festival delle Geografie Levanto 2017: mostre, conferenze ed escursioni per un week-end esclusivo

Debutta in provincia di La Spezia il Festival delle Geografie, una tre giorni esclusiva dedicata al mondo delle mappature ma anche alla nautica e alla natura grazie agli incontri in cui si parlerà di cambiamenti climatici. Ecco allora tutti i dettagli dell’evento…

Organizzato dalla cooperativa Officine del Levante, in collaborazione con le tre amministrazioni comunali e il Club per l’Unesco di Levanto e Cinque Terre, il Festival delle Geografie è una manifestazione unica nel suo genere in Italia e ha come scopo quello di mettere insieme diverse tipologie di geografie, da quelle più antiche a quelle contemporanee. “Questo Festival ha come obiettivo quello di riportare la geografia agli onori. Il programma è suddiviso in quattro aree tematiche, geografia della terra, del mare, dello spazio e dalla mente. Ma è anche una maniera per creare, fuori stagione, un evento culturale di livello da offrire ai turisti” ha spiegato all’Ansa Laura Canale, di Officine del Levante.

Il Festival delle Geografie di Levanto offrirà quindi un programma ricco di appuntamenti con 18 escursioni (in bicicletta, a piedi o in barca), 13 conferenze, 3 spettacoli e 2 mostre: l’evento sarà anche l’occasione per mostrare al pubblico carte settecentesche ma anche mappe moderne grazie a OneStreetMap. Si parlerà però anche di cambiamenti climatici e di nautica moderna: tra i relatori principali segnaliamo Patrizio Roversi e Syusy Blady, Luca Mercalli, Fabrizio Bartalett, Alessandro Palmas o Stefano Giuliani. Per info e programma completo vi lasciamo al sito ufficiale dell’iniziativa.