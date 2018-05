Festival del Tango Trani 2018: al via la sesta edizione dell’evento sempre più internazionale

Festival del Tango Trani 2018: è giunta alla sesta edizione la manifestazione sempre più internazionale realizzata anche grazie al patrocinio della ambasciata argentina. Al via la 6^ Edizione dell’evento a Trani, Capitale Del Tango, da mercoledì 11 a domenica 15 Luglio 2018, dalle ore 21:00 in Piazza Duomo l’appuntamento è con la prima internazionale di “Tango Historias de Astor”, lo spettacolo ispirato al grande compositore, firmato Miguel Ángel Zotto, star indiscussa della kermesse e testimone unico, che conobbe Piazzola e ballò nel ruolo di Gatto nella sua “tango operita” Maria de Buenos Aires. Un’opera su libretto di Horatio Ferrer, ispirata e dedicata alla cantante italiana Milva. Trani-Argentina binomio inscindibile per un viaggio culturale al tempo binario del tango. La magnifica cornice della piazza romanico pugliese e del mare saranno la scenografia naturale alla prima internazionale dello spettacolo “Tango, Historias de Astor”. L’11 luglio dinnanzi alla magnifica Cattedrale e al Castello Svevo, in Piazza Duomo a Trani, un’opera tango assolutamente originale, che vedrà protagonista il più grande interprete al mondo della danza argentina, Miguel Ángel Zotto, firmarne regia e corografie.

Un Festival che vuole lasciare il segno quest’anno, organizzato dall’Associazione culturale In Movimento di Trani, con il patrocinio del Comune di Trani, vanta un riconoscimento prestigioso e internazionale, il patrocinio dell’Ambasciata argentina. L’evento-spettacolo anticipala sesta edizione del Festival del Tango Trani in programma dal 12 al 15 luglio 2018, che ormai da tempo chiama a raccolta da tutte le parti d’Italia e non solo professionisti tangheri, appassionati della sensuale danza argentina e media. Trani è la città che diede i natali ai genitori di Astor Pantaleón Piazzolla, il compositore e musicista che ha rivoluzionato la musica del XX secolo, capace di creare un ponte culturale ideale con Buenos Aires. Il legame della Puglia con l’Argentina nel segno del tango è strettissimo. Grande innovatore, è considerato tra i musicisti più influenti del ‘900. Astor P. Piazzolla è stato un riformatore del tango e strumentista d’avanguardia; proprio a Trani, un anno dopo il 25° anniversario dalla sua scomparsa (4 luglio 1992), lo spettacolo “Tango Historias de Astor” lo celebra.

Ballerini di calibro internazionale affiancheranno Zotto nello spettacolo liberamente tratto dalla vita di Astor Piazzolla e ispirato alle sue opere. In scena, protagonista assieme al grande ballerino, la straordinaria Daiana Guspero, sua compagna di ballo e nella vita, e altri 8 tra i migliori tangheri argentini: Facundo Piñero e Vanesa Villalba, Pablo Mojano e Roberta Beccarini, Pablo Garcia e Romina Godoy, Jaun Manuel Rosales e Liza Rosales, accompagnati dalla grande Orchestra di ben 15 elementi Tango Sonos.