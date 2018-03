Festa delle donne 2018: Alessia Marcuzzi presenta la sua prima capsule collection per la Rinascente

“Quando la Rinascente mi ha contattato per propormi una capsule collection tutta loro, ho fatto i salti di gioia! Non potevo credere che una realtà piccola come la mia, tutta a conduzione familiare e completamente prodotta in Italia da artigiani che usano ancora tecniche tradizionali, potesse arrivare dentro un grande store come questo. E’ un grande traguardo personale ma anche di tutto il mio team che costantemente con affetto e dedizione mi segue passo passo in ogni step della mia produzione”– racconta Alessia Marcuzzi presentando la sua prima capsule collection di borse per la Rinascente.

Le borse pensate per la Rinascente sono tre modelli e si chiamano rispettivamente AURORA , GRETA E SOPHIA: