Festa delle Donne 2017 eventi: Milano e Napoli in prima linea

Tanti gli appuntamenti nelle maggiori città italiane, tra le quali Milano e Napoli, organizzate per la Festa delle Donne 2017 che come da tradizione si tiene nella data dell’8 marzo. Come dicevamo, in prima linea per difendere le pari opportunità la città di Milano che organizza moltissimi eventi per l’occasione. Si parte dalla campagna “Mettiamoci la faccia”, che vede testimonial d’eccezione; in primo luogo il sindaco della città, Giuseppe Sala, ma anche il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma e il centrocampista dell’Inter Roberto Gagliardini. L’obiettivo infatti è quello di coinvolgere gli uomini. Inoltre per l’8 marzo la Città Metropolitana di Milano organizza un convegno dal titolo “Il Benessere organizzativo come obiettivo strategico”, per valorizzare l’importanza del benessere in ambito lavorativo delle donne.

Diverse anche le iniziative culturali sul territorio milanese per la Festa delle Donne 2017; per tutta la giornata Piazza Duomo sarà infatti coperta da un telo bianco su cui ognuno potrà lasciare il proprio messaggio su questa importante tematica. L’iniziativa di chiama “Pagina Bianca” e si tratta di una performance spettacolare e coinvolgente ideata dall’artista Ivan Tresoldi e realizzata da Farexbene. Sul palco allestito in piazza anche tanti interventi dal mondo femminile. Al Museo del Novecento ci sarà invece “Ritratto di donna”, un concerto con Katia Caradonna al pianoforte e Sergio Bonetti al flauto, volto a far conoscere le tante artiste donne del passato.

A Palazzo Marino invece ci saranno il cabaret interattivo “Pensavo di vestirmi da uomo” a cura delle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil e la mostra “Donne Spezzate” di Anna Sentinello. Infine si terrà anche in città la manifestazione nazionale “Non una di meno” contro le violenze di genere e il femminicidio; su iniziativa della Casa delle Donne di Milano, in collaborazione con l’Accademia delle Belle Arti di Brera e Artémix, verrà creato un mandala di sale a tema.

Altra città in prima linea per la Festa delle Donne 2017 è certamente Napoli che dedica l’intero mese alle iniziative improntate su questa tematica. Per tutto il mese ad esempio sarà aperto “Maria e la Natività”, una mostra delle riproduzioni dei maggiori capolavori pittorici del 14° secolo dedicate alla figura della vergine ma anche la mostra #HeforShe. Qui il programma completo del mese di iniziative in città.