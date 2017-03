Festa delle Donne 2017 eventi: gli appuntamenti a Roma e Firenze per l’8 marzo

Non solo Napoli e Milano: molte altre grandi e piccole città d’Italia stanno organizzando degli eventi in occasione della Festa delle Donne 2017. Tra di esse con appuntamenti interessanti ci sono la Capitale, Roma, ma anche Firenze. Quali gli eventi da non perdere assolutamente in queste città l’8 marzo? Ecco dove andare e cosa fare in questa giornata di primavera dedicata alle donne.

In occasione della Festa delle Donne 2017, Roma alla Casa della Memoria e della Storia (in via Francesco di Sales) inaugura proprio nella giornata di mercoledì 8 marzo, alle ore 18, la mostra “Donne & Lavoro”. Fino al 13 aprile si potranno ammirare le immagini di Carlo e Maurizio Riccardi che documentano l’emancipazione femminile attraverso la quotidianità del lavoro. Nelle foto d’epoca che compongono la mostra si possono vedere i mestieri con i quali le donne durante e dopo il periodo bellico si sono confrontate: contadine, operaie, paracadutiste, gommiste, benzinaie e tassiste. Una mostra per evidenziare come le donne, con molteplici ruoli, hanno affrontato i cambiamenti nei diversi settori della vita quotidiana. A completare il percorso fotografico, alcuni scatti delle lavoratrici di oggi che sono poliziotte, magistrate, avvocatesse, grafiche, archeologhe, direttrici d’orchestra e immagini scattate in Etiopia, in Mozambico e nella Repubblica Democratica del Congo che raccontano le donne lavoratrici del luogo.

Quali invece gli eventi da non perdere l’8 marzo nella città di Firenze? La città dedica appuntamenti a tema per tutto il mese di marzo (qui il programma nel dettaglio), ma da non perdere in particolare la serata del 9 marzo (dalle ore 21) dal titolo “Refrigerator Ladies ovvero le ragazze dell’ENIAC. Una storia dimenticata di donne programmatrici”; all’evento infatti parteciperanno Linda Pagli (Dip.mento Informatica, Università di Pisa), Silvia Benvenuti (Dip.mento di Matematica e Informatica, Università di Camerino), Gianna Reginato, ICCOM-CNR e Francesca Camilli, IBIMET-CNR.