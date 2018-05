Festa della mamma 2018 regali: le idee di lusso per la nostra “amata”

La mamma è sempre la mamma e se ama tenersi in forma ecco una serie di idee regalo. Per chi ama andare in bici alcune proposte fashion e con tessuti altamente tecnici ideali per affrontare le vostre uscite tardo primaverili ed estive. Per chi, invece, ama vestirsi sportivo un comodo orologio per controllare sempre i dati sulla propria attività fisica. Ma per la Festa della Mamma 2018 spazio a idee regalo anche di lusso con i gioielli Salvini. Ecco tutte le proposte da non lasciarsi sfuggire per l’evento del 13 maggio 2018.

Festa della mamma 2018 regali: i gioielli Salvini

Per quanto concerne i Gioielli Salvini per la Festa della Mamma 2018 possiamo citare il Collierino Be Happy di Salvini, con catena rolo in oro, su cui è appeso un cuore basculante in oro, lucido, liscio o in pavé di brillantini, che muovendosi svela e nasconde un messaggio. Una linguetta mobile svela una piastrina interna su cui incidere una data, un numero, un nome, simboli o iniziali, le cose da non dimenticare e da custodire nel cuore. Un gioiello personale destinato a durare per sempre, ricco di emozioni, come il messaggio che custodisce.

Prezzi:

Collier in oro bianco con pavè di diamanti. Collezione Be Happy di Salvini. Prezzo: Euro 598,00 Collier in oro bianco e oro rosa con dettaglio in diamante. Collezione Be Happy di Salvini. Misura piccola prezzo: Euro 428,00 Collier in oro bianco e oro rosa con dettaglio in diamante. Collezione Be Happy di Salvini. Misura grande prezzo: Euro 498,00

Incisioni su richiesta

Inoltre, la collezione Charms of Love in argento, che riprende i tradizionali segni Salvini (cuore, farfalla, croce e quadrifoglio), si arricchisce i tanti nuovi charms tutti da mixare, come le letterine in argento silver, personalizzabili, secondo le diverse esigenze e gusti, con l’incisione di un’iniziale, un numero, o una data per catturare un pensiero o un messaggio d’amore. Il design fresco e spontaneo di Charms of love è esaltato dalla luce di un brillantino, come piccolo bagliore nella vita di tutti i giorni, come segno distintivo del “savoir faire” di Salvini.

Prezzi:

Charms in argento silver o argento rosè con dettaglio in diamante. Collezione Charms of Love di Salvini. Prezzo: Euro 85,00 cad. Bracciale in argento prezzo: Euro 75,00 cad

Festa della mamma 2018 idee regalo per donne sportive

Per la donna che anche in sella non perde mai il proprio stile l’abbigliamento Pissei è la soluzione ideale. Le uscite estive più calde saranno più leggere grazie alla Formentera Sleeveless disponibile in doppia colorazione. Uno smanicato in tessuto Dry Net che assicura la massima traspirazione e leggerezza con cuciture piatte che garantiscono una migliore resistenza allo stress. Una soluzione ideale per le uscite estive quando il caldo si fa asfissiante e opprimente. Prezzo: 76,90 € L’orologio per l’attività fisica – DEPORVILLAGE Per la donna che ama essere sportiva, Deporvillage.it propone un oggetto funzionale e dallo stile sportivo. Il Garmin Fenix 3 HR è l’orologio sportivo con GPS integrato che rileva la frequenza cardiaca e che misura le tue funzioni durante gli allenamenti. Adatto a qualsiasi tipo di allenamento è dotato della piattaforma Connect IQ per personalizzare il display tra orologio, campi dati, widget e attività. Prezzo: 324,95 €