Festa della Mamma 2018, idee regalo beauty: la proposta di Treatwell

Festa della Mamma 2018: domenica 13 maggio ognuno di noi festeggerà la persona più importante della vita, la mamma. Per i meno organizzati che ancora non hanno acquistato un regalo, ecco alcune idee interessanti di Treatwell, il più grande portale online per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere.

Proposte originali e utili, che corrono in soccorso di chi è ancora in cerca di un pensiero per la propria mamma. Perché dunque non optare per la Gift Card, un’ottima idea regalo per soddisfare i gusti di tutte le donne. Si tratta di un credito che può essere utilizzato per acquistare trattamenti di bellezza presso saloni e spa esclusivamente su treatwell.it o sull’App Treatwell. Le Gift Card vengono inviate via email e recano un codice di 14 cifre valido una sola volta. Puoi inserirlo in fase di pagamento del tuo ordine per ottenere uno sconto sul totale. Un’idea-regalo perfetta per ogni occasione! Per chi vuole dedicarsi alla cura dei propri capelli, coccolarsi con un massaggio rilassante o un trattamento viso; oppure per chi ama curarsi le mani e chi più ne ha più ne metta!

La Gift Card, infatti, è un voucher virtuale del valore compreso tra 10 e 250 euro che viene inviato via mail all’indirizzo della festeggiata e permette di prenotare sul sito o tramite l’app un appuntamento dal parrucchiere, dall’estetista o alla spa in pochissimi click (https://www.treatwell.it/buono-regalo/). Usarla è facilissimo: sarà sufficiente prenotare tra le centinaia di saloni convenzionati con il sito e a disposizioni delle clienti. Le Gift card possono essere usate per pagare qualsiasi trattamento a tua disposizione, per l’importo totale o parte dello stesso. Se il trattamento scelto costa più del valore della Gift Card, è possibile pagare la differenza normalmente; se invece si sceglie di non utilizzare tutto il credito della Gift Card in una volta sola, il saldo residuo rimarrà nel Portafoglio Treatwell.