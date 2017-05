Festa della mamma 2017: idee regalo last-minute

La festa della mamma è alle porte e voi non avete ancora pensato ad alcun regalo? Niente paura, questo articolo farà al caso vostro. Dopo avervi suggerito le migliori sorprese da fare in base al segno zodiacale, quest’oggi vi suggeriamo le idee regalo last-minute per non arrivare impreparati al 14 maggio.

In Italia si festeggerà il 14 maggio la festa della mamma 2017. Ma cosa regalare alla donna più importante della nostra vita? Se avete ancora dubbi, ecco qualche idea dell’ultimo momento. Le nuove tecnologie, fortunatamente, ci offrono un orizzonte di possibilità quasi infinite anche quando il tempo stringe. In particolare, alle mamme che amano prendersi cura di sé vi suggeriamo di acquistare online un voucher regalo per trascorrere una giornata alla SPA oppure per un massaggio rilassante. Alle amanti dei viaggi, invece, regalare una smart-box sarà la soluzione perfetta: ovviamente, qualora non aveste tempo, è possibile acquistare il pacchetto direttamente online.

Non siete amanti del web o dei “buoni” regalo? Niente paura, vi verrà in aiuto la tradizione. Il regalo perfetto per la vostra mamma, infatti, potrebbe non necessitare di essere acquistato: come in molti altri casi, una delle soluzioni ideali e last-minute è quella di preparare una cena speciale. In questo caso vi suggeriamo di preparare i suoi piatti preferiti, senza scordarvi di preparare la tavola in modo impeccabile. Per chi invece ha poco tempo, un mazzo di fiori o la colazione a letto potrebbero rivelarsi le “armi” perfette per stupire la mamma.