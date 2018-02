Festa della donna 2018: idee regalo per l’8 marzo

L’8 marzo è ufficialmente la giornata internazionale della donna, festa istituita per la prima volta nel 1909. In questa occasione speciale nella quale viene celebrata la donna, non si regalano solo le mimose, ma negli ultimi anni si è diffusa la consuetudine di fare dei veri e propri regali, anche molto originali. Ecco allora alcune idee regalo per la Festa della donna 2018…