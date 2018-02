Festa della donna 2018: idee regalo e look per l’8 marzo

Manca meno di un mese all’8 marzo, giornata conosciuta in Italia come la Festa della Donna e internazionalmente come “Women’s International Day”. Ma cosa regalare alle donne importanti della propria vita in occasione di questo giorno? Quest’oggi vi proponiamo alcune idee regalo, tra accessori beauty e fashion, ma non solo: tra le proposte odierne, è possibile prendere spunto anche per ideare un look ad hoc per in vista dei festeggiamenti per la Festa della Donna.