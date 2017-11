Festa del torrone di Cremona 2017: Ernst Knam grande protagonista della golosa kermesse

Torna anche quest’anno la Festa del torrone di Cremona, il tradizionale appuntamento con una delle kermesse più golose di tutto lo Stivale. Grande protagonista di quest’edizione sarà Ernst Knam, il celebre Chef Pâtissier tedesco di base a Milano.

L’appuntamento con la Festa del torrone di Cremona 2017 è dal 18 al 26 novembre, kermesse che si prepara ad essere la più dolce di sempre. Percorrendo il fil rouge del tema “La gola”, ma manifestazione trasformerà Cremona – per ben nove giorni – nella capitale nazionale dell’intrattenimento e del dolce star bene. Protagonista d’eccezione sarà quest’anno Ernst Knam: il celebre Chef Pâtissier – celebre per le sue creazioni in cioccolato – sarà presente domenica 19 novembre per quattro incontri imperdibili.

Si inizia alle ore 10.30 all’Hotel Continental, dove lo Chef creerà e presenterà il Dolce pensato in esclusiva per la Festa del Torrone. Una creazione ideata e realizzata appositamente per dar vita a un insieme di sapori che racchiuda il perfetto equilibrio tra cioccolato e torrone. L’appuntamento è riservato alla stampa;

Alle ore 12.00, in Sala Quadri nel Palazzo Comunale, sarà consegnato ad Ernst Knam il premio “Ambasciatore del Gusto”, in un evento pubblico alla presenza delle autorità cittadine e dei giornalisti;

Alle ore 15.00 si riprende a creare delizie al Dellearti Design Hotel, con una degustazione di praline appositamente ideate per la Festa del Torrone. Un appuntamento che permetterà di compiere un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso cui i tre sensi, il gusto, la vista e l’olfatto, riusciranno a raggiungere una completa e sublime armonia. L’evento è su invito;

Alle ore 16.30, invece, sul palco di Piazza del Comune, Knam riceverà il premio e saluterà la città di Cremona e il pubblico del Torrone, attendendo poi insieme l’arrivo del Corteo Storico del matrimonio, che celebra la nascita del dolce del Torrone.

Maggiori info e programma completo su www.festadeltorrone.com.

In copertina: Festa del torrone di Cremona – Courtesy of Studio Esseci