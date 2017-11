Festa del Cinema di Roma 2017: “The Place” di Paolo Genovese chiude la kermesse

Si è tenuta ieri – durante la Festa del Cinema di Roma – la prima assoluta di “The Place”, pellicola firmata da Paolo Genovese. Il film – una commedia che si discosta dai normali canoni – racconta appunto di Un posto, una caffetteria al cui proprietario – interpretato da Valerio Mastrandrea – si rivolgono undici “perfetti sconosciuti”, interpretati a loro volta da quelli che il regista definisce come i migliori tra gli attori italiani del momento.

” È un film che ci fa fare i conti con la nostra anima nera. Con quella parte che magari non è mai venuta fuori ma che verrebbe fuori in una determinata situazione. Io spero che il pubblico si identifichi in queste dieci storie e si chieda: cosa farei io al loro posto? Se scaviamo in maniera sincera dentro, secondo me un piccolo sconquassamento lo abbiamo” – racconta Paolo Genovese a Repubblica presentando il suo nuovo film “The Place”, pellicola che arriva dopo il successo di “Perfetti Sconosciuti”.

Sabrina Ferilli #The Place #redcarpet #makeup @nikipinna @simonebellimakeup @simonebellireal #sabrinaferilli #Romafilmfestival Un post condiviso da Nicoletta Pinna (@nikipinna) in data: 4 Nov 2017 alle ore 14:52 PDT

Il film “The Place” – nelle sale cinematografiche a partire dal prossimo 9 novembre – vede la partecipazione di un cast d’assoluta eccellenza: oltre a Valerio Mastrandrea, il pubblico avrà modo di ammirare in una delle loro migliori interpretazioni anche Vittoria Puccini, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino, Alba Rohrwacher, Sabrina Ferilli, Rocco Papaleo e Vinicio Marchioni.

