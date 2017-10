Festa del Cinema di Roma 2017 outfit, Giorgio Armani veste gli attori di “Una questione privata” (FOTO)

Al via la Festa del Cinema di Roma 2017. Ieri sera, venerdì 27 ottobre, in occasione della prima del film Una questione privata dei Fratelli Taviani alla Festa del Cinema di Roma, gli attori protagonisti hanno scelto abiti

delle collezioni Giorgio Armani.

Valentina Bellè ha indossato un completo di velluto nero con giacca ricamata in jais. Lorenzo Richelmy ha indossato una dinner Jacket in Velluto nero. Luca Marinelli ha indossato un abito grigio scuro.

Una promessa per il nuova cinema d’autore: #XavierDolan ora sul red carpet di #RomaFF12! pic.twitter.com/G4ya8W78Js — Rome Film Fest (@romacinemafest) 27 ottobre 2017

#RomaFF12 Due premi Oscar, due ruoli iconici… cosa dire di più di questo signore? Landa, Schultz o semplicemente Christoph Waltz! pic.twitter.com/FvL03ghyKN — Francesco Giuffrida (@fragiuf91) 26 ottobre 2017