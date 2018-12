Ferretti Group offerte di lavoro: nuove assunzioni nel settore navale di lusso

Ferretti Group, società leader nel settore navale di lusso, è alla ricerca di numerose figure professionali. L’azienda da sempre attenta ai giovani talenti, offre importanti opportunità anche per neolaureati e diplomati, grazie soprattutto agli stage proposti.

Il nome Ferretti si lega col mondo nautico nel 1968, quando i fratelli Alessandro e Norberto decidono di aprire a Bologna il primo negozio di imbarcazioni a motore dell’azienda statunitense Chris Craft. La svolta tre anni dopo quando vede la luce la prima imbarcazione realizzata in proprio, denominata Ferretti Craft. Oggi Ferretti Group, in costante crescita, che vanta più di 900 dipendenti, cerca numerose figure professionali da inserire in tutta Italia. Le offerte lavorative rivolte a profili senior e a giovani senza comprovata esperienza alle spalle, riguardano gli ambiti della comunicazione, produzione, supporto post-vendita e pure controllo qualità. Vediamo insieme quali sono le figure professionali ricercate. Nella maggior parte dei casi è richiesta una laurea di tipo tecnico e scientifico e fondamentale la conoscenza della lingua inglese. È considerato un plus di non poco conto una precedente esperienza nel settore.

Le posizioni aperte

Il 21 dicembre Ferretti Group ha reso note le figure professionali ricercate. Di seguito l’elenco:

HR Specialist Intern

Supply Specialist Intern

Planning Specialist Intern

Industrial Engineering Intern

Sales Contracts Specialist

Chi volesse avere maggiori dettagli su ciascuna posizione aperta non deve fare altro che visitare il sito ufficiale di Ferretti Group, alla sezione Carriere. Qui è possibile proporsi compilando l’apposito form e caricando il proprio curriculum vitae. La registrazione al portale è gratuita e necessita pochi minuti. «Noi di Ferretti Group pensiamo che passione, innovazione ed eccellenza, siano basate su un grande lavoro di squadra. Aggiorniamo costantemente il nostro elenco di posizioni disponibili e offriamo le nostre opportunità di impiego in tutto il mondo presso le aziende del nostro Gruppo!», che aspettate dunque a proporvi?