Ferretti Group offerte lavoro 2018: nuove assunzioni nel settore navale, le posizioni aperte

Il nome Ferretti si lega col mondo nautico nel 1968, quando i fratelli Alessandro e Norberto aprono a Bologna il primo negozio di imbarcazioni a motore dell’azienda statunitense Chris Craft. Tre anni più tardi vede la luce la prima imbarcazione realizzata in proprio, denominata Ferretti Craft. Attualmente conta oltre 900 dipendenti, numero, questo, in costante crescita. Ed è per questo motivo che Ferretti Group avvia una nuova campagna di assunzioni. La nota azienda, leader nella cantieristica navale di lusso, cerca numerose figure professionali da inserire nelle proprie sedi in tutta Italia. I settori interessati sono principalmente comunicazione, produzione, supporto post-vendita e controllo qualità. Ecco le posizioni aperte.

Ferretti Group offerte di lavoro 2018 le posizioni aperte

I profili ricercati da Ferretti Group sono molto specifici: nella maggior parte dei casi è richiesta una Laurea in ambito tecnico – scientifico ed è considerato un plus di non poco conto una precedente esperienza nel settore. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese. Di seguito le posizioni aperte e le rispettive sedi di lavoro:

Corporate Communications Specialist Intern – Forlì

Logistic & Warehouse Intern – Forlì

Testing Specialist Intern – Banchina di Cattolica (Italy) –

Project Architect Intern – Forlì

Testing & Delivery Approval Supervisor – (Responsabile banchina) – La Spezia

Maintenance & Safety Specialist -La Spezia

Junior IT Infrastructure & Security Specialist

Supplier Quality Supervisor area “Motor & Mechanical” – Forlì

It Application Manager – Forlì

Pershing Brand Communications Manager -Mondolfo

Ferretti Group offerte di lavoro 2018: come candidarsi

“Noi di Ferretti Group pensiamo che passione, innovazione ed eccellenza, siano basate su un grande lavoro di squadra. Aggiorniamo costantemente il nostro elenco di posizioni disponibili e offriamo le nostre opportunità di impiego in tutto il mondo presso le aziende del nostro Gruppo”. Candidati direttamente da questo link.