Ferrero offerte di lavoro 2018, si cercano 90 assaggiatori: unico requisito? Deve essere goloso

I sogni son desideri? Bene, perché adesso ne sta per arrivare uno che sarà sicuramente soddisfatto. Parliamo dell’offerta di lavoro proposta dalla Ferrero. Il colosso dolciario di Alba, ha pubblicato un annuncio di lavoro da leccarsi i baffi. L’azienda cerca, infatti, 90 assaggiatori per testare i semilavorati e le materie prime, a partire da vari tipi di cacao e granella di nocciole, che servono a produrre i dolci più famosi del marchio piemontese. L’impegno, come spiega l’annuncio pubblicato qui sotto, è di due giorni alla settimana. La sede: Alba. Esperienza richiesta: assolutamente nessuna…

Ferrero offerte di lavoro 2018: gli ‘assaggiatori’ che diventano giudici

L’annuncio è stato pubblicato dalla Openjobmetis per conto della Soremartec Italia srl, la società di ricerca e sviluppo della Ferrero. La figura professionale non è nuova ma il fatto inedito è che finora l’azienda aveva affidato il compito ai dipendenti interni, mentre adesso la Ferrero vuole testare i suoi prodotti sui non addetti ai lavori: l’annuncio, infatti, mette bene in chiaro che agli aspiranti “giudici” non è richiesta alcuna qualifica o competenza. Si cercano, insomma, semplici consumatori, meglio ancora se a digiuno di informazioni su aspetti nutrizionali o organolettici.

Ferrero offerte di lavoro 2018, ecco come avverrà la selezione

I prescelti dovranno frequentare un corso di formazione della durata di tre mesi, in partenza il 30 settembre, per “addomesticare” gusto e olfatto. Dai 90 prescelti ne verranno “scremati”, è il caso di dirlo, 40 che saranno a loro volta suddivisi in due “panel” da 20. Il corso servirà anche ad insegnare ai nuovi giudici i termini giusti per descrivere ogni sensazione in arrivo dalle loro papille gustative. Il contratto è part time e, si precisa, “compatibile con altri lavori”. Unici requisiti: l’assenza di allergie e una buona dimestichezza con il computer.