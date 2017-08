Ferrari Portofino, svelata la nuova Gran Turismo V8: le novità in attesa del debutto a Francoforte

E’ stata svelata la Ferrari Portofino, la nuova Gran Turismo V8 nata dalla casa automobilistica di Maranello. In attesa del suo debutto ufficiale – che avverrà al Salone di Francoforte 2017 – vi anticipiamo alcune caratteristiche della nuova e lussuosa vettura firmata Ferrari.

Il nome della nuova GT V8 non può che fare tornare alla mente uno dei borghi più belli d’Italia, Portofino: situato nella parte occidentale del Golfo del Tigullio, il borgo è noto soprattutto per il suo porto turistico ed è diventato negli anni in tutto il mondo sinonimo di eleganza, sportività e lusso discreto. E’ proprio per questo che Ferrari ha deciso di dedicare a questa meravigliosa località la suo nuova vettura, lanciata nell’esclusivo colore rosso Portofino. La Ferrari Portofino rappresenta quindi la più potente convertibile a offrire contemporaneamente il tetto rigido retrattile, un baule capiente e una grande abitabilità, arricchita da due posti posteriori utilizzabili per brevi percorrenze. La vettura – a 600 cv – raggiunge inoltre i 100 chilometri orari in soli 3,5 secondi.

Rispetto alla precedente, la Ferrari Portofino ha un telaio completamente nuovo tanto da vantare un significativo risparmio di peso rispetto alla California T . Rispetto a quest’ultima cambia anche il motore: il V8 turbo Ferrari, infatti, nella Portofino viene proposto con un incremento di potenza di 40 cv. Oltre a queste, saranno comunque tante le novità della Ferrari Portofino: per conoscerle e toccarle con mano, però, bisognerà aspettare il Salone di Francoforte 2017, evento automobilistico durante il quale la nuova vettura di Maranello farà il suo debutto ufficiale.

In copertina, credit: Ferrari/Facebook