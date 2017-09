Ferrari Portofino: grande debutto al Salone di Francoforte 2017

Si è aperto agli operatori del settore il Salone di Francoforte 2017, uno degli appuntamenti europei più importanti del settore automobilistico. Tra le grandi novità, ha debuttato oggi anche la Ferrari Portofino, nuova edizione della Gran Turismo V8 destinata a dominare il segmento di riferimento grazie a una perfetta combinazione di sportività, eleganza e comfort on-board.

Nell’anno in cui la casa automobilistica del Cavallino Rampante festeggia i suoi 70 anni di attività, la nuovissima Ferrari Portofino ha debuttato al Salone di Francoforte 2017 che – ricordiamo – aprirà al pubblico dal 14 al 24 settembre 2017. La vettura prende il nome di una delle località più suggestive della costa ligure, da sempre sinonimo di esclusività ed eleganza. La Ferrari Portofino rappresenta però anche il modello più versatile della gamma, perfetta da utilizzare tutti i giorni ma anche in grado di trasformarsi da vera coupé ‘berlinetta’ a convertibile in soli 14 secondi.

Oltre al motore V8 turbo Ferrari, l’esclusiva vettura offre contemporaneamente un tetto rigido retrattile, un baule capiente e una grande abitabilità, arricchita da due posti posteriori utilizzabili per brevi percorrenze. Al Salone di Francoforte 2017, la Ferrari Portofino è stata presentata in due varianti colore, un Grigio Alluminio Opaco e l’inedito Rosso Portofino. Insieme alla nuova V8 Gran Turismo, Ferrari ha esposto a Francoforte anche la GTC4Lusso in Blu America, la 812 Superfast in un nuovo grigio tristrato del programma Tailor Made e la 488 GTB in Rosso Formula 1.

Credit: Ferrari Portofino – Courtesy of Ferrari Press Office