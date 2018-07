  Ferrari offerte di lavoro 2018: come entrare nel mondo del Cavallino di Maranello, ecco posizioni aperte e requisiti

Periodicamente, la Ferrari offre interessanti opportunità di impiego presso varie sedi in Italia e all’estero. Le offerte di lavoro presso il Cavallino rampante di Maranello sono rivolte, generalmente, a candidati con esperienza variabile, a seconda del ruolo. Oltre che a neolaureati, studenti e giovani anche senza esperienza, per i quali sono disponibili, per lo più, stage. Per tutte le posizioni aperte, solitamente, si richiedono la conoscenza della lingua inglese e adeguate competenze informatiche. Gli interessati alle assunzioni Ferrari possono valutare le posizioni aperte in questo periodo. Ecco un breve excursus delle figure ricercate al momento, per le quali è possibile candidarsi. Certo, questo è un periodo difficile per i vertici della ‘rossa’ a causa della dipartita di Sergio Marchionne, sostituito da Louis Camilleri.

Ferrari offerte di lavoro 2018: le posizioni aperte

Ferrari seleziona i seguenti profili, da assumere presso la sede di Maranello:

Emissions Engineer;

Licensing Specialist;

Digital Marketing Specialist;

Risk Management Specialist;

Component Design Engineer;

Ferrari F1 Team / Wind Tunnel CFD Model Designer;

Ferrari F1 Team / Composite Design Engineer;

Ferrari F1 Team / Simulation Engineer;

Ferrari F1 Team / Vehicle Dynamics Engineer;

World Class Finance Manager;

Electrical Program Manager;

Power Electronic Design Engineer;

Engine Development Engineer;

Buyer.

Il Gruppo è anche alla ricerca di un Store Manager presso il Ferrari Store dell’aeroporto di Venezia e di un Sales & Marketing Analyst per un tirocinio in Germania.

Ferrari tirocini 2018: quelli attualmente attivi

Periodicamente vengono aperte le candidature per svolgere tirocini presso il team di Formula 1, la squadra R&D o altri team di Maranello. Si tratta di stage della durata di 6 mesi, rivolti a giovani laureati da non più di 12 mesi, o laureandi, che potranno cogliere l’occasione del percorso di formazione e lavoro in Ferrari per preparare la propria tesi di laurea. Le lauree richieste sono, solitamente, Ingegneria Meccanica, Ingegneria del Veicolo, Ingegneria Industriale, Ingegneria Gestionale e Ingegneria dei Materiali.