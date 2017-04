Ferrari Land: in Spagna il primo parco divertimenti dedicato al Cavallino Rampante

Ha aperto i battenti Ferrari Land, il parco divertimenti esclusivo dedicato alla casa automobilistica del Cavallino Rampante. Ad “aprire le danze” musica, spettacoli, fuochi d’artificio ma soprattutto il rombo del motore di una Ferrari: è così che è stato inaugurato a Terragona Ferrari Land, alla presenza di Piero Ferrari e Arturo Mas Sardá, Presidente di PortAventura World. Ma di cosa si tratta?

Ferrari Land è un vero e proprio parco divertimenti firmato dal Cavallino Rampante e altresì dedicato alle “rosse” più celebri del mondo: il parco sorge all’interno del PortAventura World Parks & Resort e si estende su di una superficie di 70mila metri quadrati. Ferrari Land – che apre proprio oggi – offrirà al pubblico ben 11 attrazioni, pensate per tutta la famiglia ma senza mai dimenticare l’impronta Ferrari. Il nuovo Ferrari Land – secondo ad essere costruito dopo quello di Abu Dhabi – attirerà, secondo le stime, 5 milioni di persone solo nel 2017: il parco divertimenti è infatti un luogo perfetto per tutta la famiglia e per persone di tutte le età vista la vasta offerta di attrazioni presenti al suo interno.

Ferrari Land, infatti, non è solo luogo di divertimento bensì anche un grande tributo ad Enzo Ferrari e alla storia della casa automobilistica del Cavallino Rampante: oltre alla montagna russa più alta d’Europa – il Red Force – Ferrari Land proporrà anche una serie di riproduzioni in scala dei principali monumenti italiani nonché della sede Ferrari di Maranello. Ma non è tutto: oltre ad uno spazio dedicato alla storia della Ferrari e in cui verranno esposti alcuni veicoli, al centro del parco sorge il Ferrari Experience, un simulatore in grado di far provare ai visitatori l’ebrezza di un giro per la Città Eterna al volante di una Ferrari.