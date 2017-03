Ferrari GTC4Lusso T: prezzo, scheda tecnica e news sulla vettura più versatile del Cavallino Rampante

Dopo essere stata svelata all’ultimo Salone di Parigi, la nuovissima Ferrari GTC4Lusso T è ora alle prove su strada per la stampa. Il momento non è però casuale: in queste ore, infatti, si stanno effettuando le prime consegne ai clienti che l’hanno ordinata ad un prezzo di partenza di oltre 233mila euro.

Ma cosa aspettarsi da Ferrari GTC4Lusso T, nuova nata in casa Ferrari? Questa nuova vettura rappresenta la prima quattro posti del Cavallino con motore V8 turbo nonchè nuovo concetto di Ferrari GT: l’auto, infatti, è dedicata a chi cerca sportività, versatilità ma anche un utilizzo frequente. La nuova Ferrari GTC4Lusso T – grazie anche alla sola trazione posteriore, alle 4 ruote sterzanti o al minor peso – è quindi una vettura che coniuga alla perfezione eleganza e dinamicità.

Eleganza ed esclusività non solo nei motori per la Ferrari GTC4Lusso T: la nuova arrivata del Cavallino Rampante, infatti, può vantare uno stile estremamente slanciato e sportivo che lo avvicina a una silhouette di tipo fastback. Negli interni, invece, è possibile trovare un mix perfetto tra la sportività tipica della Ferrari e il lusso di una GT a 4 posti. Infine, anche la nuova Ferrari GTC4Lusso T vanta l’architettura della plancia Dual Cockpit, pensata per esaltare l’esperienza al volante e condividere le emozioni di guida tra pilota e passeggero: al suo interno anche l’ultima versione del sistema infotainment, caratterizzato dalla presenza di uno schermo da 10,25 pollici HD e tecnologia touch capacitiva.