Ferrari 812 Superfast prezzo, caratteristiche e uscita: 800 cavalli per la Ferrari più potente di sempre

Ferrari 812 Superfast, è questo il nome della neo-nata in casa Ferrari. Si tratta di una berlinetta da 800 cavalli che – a 70 anni dalla nascita ufficiale del Cavallino Rampante – rappresenta la “rossa” più potente di sempre. Ecco allora prezzo, caratteristiche e uscita della nuova Ferrari che verrà presentata ufficialmente al Salone di Ginevra 2017.

Sarà la Ferrari dei record quella che verrà presentata al Salone di Ginevra 2017 e che è stata definita, dalla stessa casa automobilistica, come la “Ferrari stradale più potente e prestazionale della storia”. Ferrari 812 Superfast nasce esattamente a 70 anni dalla nascita ufficiale della casa automobilistica di Maranello e può essere altresì considerata un omaggio alla 500 Superfast, una delle “rosse” più preziose e amate di sempre.

“È stato possibile raggiungere questi livelli di prestazioni grazie anche all’adozione per la prima volta su un motore altamente prestazionale del sistema a iniezione diretta a 350 bar, assieme ai condotti di aspirazione a geometria variabile derivati come concetto dai motori F1 aspirati. Il cambio dual clutch beneficia di rapporti specifici che, abbinati ai tempi di cambiata accorciati da una marcia all’altra, sia in up che e in down-shift, permette di rendere la risposta all’acceleratore ancor più reattiva” spiegano da Maranello a proposito di Ferrari 812 Superfast. La Ferrari più potente di sempre sarà quindi in grado di passare da 0 a 100 chilometri orari in meno di 3 secondi e potrà arrivare sino ad oltre 340 chilometri all’ora. Ancora misterioso infine il prezzo che, però, è possibile ipotizzare possa aggirarsi intorno ai 300mila euro.