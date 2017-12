Ferrari 488 GTO: le novità in arrivo nel 2018

Il 2018 sembra essere un anno fondamentale per la casa automobilistica del Cavallino Rampante. E’ stata infatti resa nota la notizia che Ferrari ha annunciato l’uscita – prevista per il 2018 – della versione più estrema della 458 Speciale. Stiamo parlando di quella che, almeno stando alle indiscrezioni, dovrebbe chiamarsi 488 GTO: la vettura andrà a colmare un vuoto che si fa sempre più sentire con il passare del tempo e con l’uscita di vetture concorrenziali da altri brand del lusso.

Le indiscrezioni parlano di una prima apparizione su strada della 488 evoluta, con tanto di pellicole protettive sulle aree aggiornate. Ma quali saranno le novità? Ad una prima occhiata potremmo dire che i cambiamenti non sembrano essere così evidenti: sia la forma dei paraurti sia i cerchi in lega non sembra infatti, almeno per ora, essere niente di non ancora visto. I dettagli inediti, però, non mancano: nel paraurti posteriore sono infatti presenti due fori coperti con tappi in plastica mentre sul cofano spicca il rivestimento nero del profilo aerodinamico. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe avere dimensioni leggermente maggiori una volta che la Ferrari 488 evoluta arriverà nelle concessionarie.

Ancora poche le indiscrezioni su altre novità: ciò che è certo è che la nuova Ferrari 488 GTO – in uscita nel 2018 – dovrebbe rispettare gli altissimi standard di qualità e performance già stabiliti dalle sorelle attualmente in vendita. Impossibile, almeno per ora, prevedere il prezzo di vendita.