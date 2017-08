Ferrara Buskers Festival 2017: al via la trentesima edizione della kermesse musicale

Al via a Ferrara il celebre Buskers Festival, arrivato quest’anno alla sua 30esima edizione. Come ogni estate, quindi, nel centro storico della cittadina rinascimentale arriveranno centinaia di musicisti di strada in grado di attrarre oltre 800mila persone in soli dieci giorni.

E’ uno degli appuntamenti estivi da non perdere assolutamente quello con il Buskers Festival, la kermesse dedicata ai musicisti di strada che – come ogni anno – andrà in scena nella splendide cornice di Ferrara. Dal 17 al 27 agosto, le vie della città si animeranno con spettacoli ed eventi tenuti dagli oltre 1000 artisti di strada pronti a divertire gli 800mila turisti che ogni anno vengono attratti dalla kermesse.

Per il Buskers Festival di Ferrara, questo 2017 rappresenta un anno davvero importante. Era infatti il 1987 quando Stefano Bottoni decise di dare vita a quello che è diventato uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Questa nuova edizione del festival durerà quindi 11 giorni, alcuni dei quali di “avvicinamento” con la carovana degli artisti di strada che toccherà anche Mantova, Comacchio e Lugo. Ad esibirsi per le strade di Ferrara – a partire dal 19 – saranno quindi 300 formazioni di musicisti di strada accreditati: ospiti d’onore di quest’anno saranno invece 4 gruppi provenienti da New York, città che ispirò la nascita di questa kermesse oramai trent’anni fa. Maggiori informazioni e programma completo su www.ferrarabuskers.com.

In copertina, credit: © Ferrara Buskers Festival – Foto di Luisa Veronese