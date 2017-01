Ferragni Fedez: parla la madre della blogger sulla finta gravidanza

Fedez e Chiara Ferragni sono anche due buontemponi: sta rimbalzando ovunque, infatti, la notizia dello scherzo architettato dai due fidanzati a danno della madre della fashion blogger. A Grazia la scrittrice Marina Di Guardo ha svelato i retroscena dell’accadimento.

“Ho preparato a casa di Chiara a Los Angeles il cenone di Natale. A un certo punto Fedez e Chiara mi hanno consegnato una busta con su scritto: “Aggiungi un posto a tavola”. Dentro c’era un test di gravidanza. Mi sono sentita mancare. Per fortuna era uno scherzo“. Ma cosa pensa la donna del rapper che fa coppia fissa con la figlia? “Appartengono a mondi diversi, ma hanno anche molto in comune. Si sono fatti da sé, entrambi sono molto intraprendenti. L’ho conosciuto meglio in vacanza: è simpatico. Cerco di non avere preconcetti sui ragazzi delle mie figlie“.

Per quel che riguarda la sua carriera di scrittrice, la donna, giunta al quinto romanzo ha asserito: “Mi frenava la mia grande insicurezza. Era come se dentro di me sentissi una voce: “Non ce la farai mai.” E’ stata proprio Chiara Ferragni a dare la spinta alla madre, insieme alle sue sorelle. Ancora tentennante, invece, il rapporto di Marina con i social: “Avevo paura di Facebook: non puoi piacere a tutti e le critiche possono essere molto cattive. Ma Chiara è così sicura di sé che mi ha tranquillizzata”.